13:45 (мск), источник: МК.RU Уфа
В Башкирии появились первые жертвы морозов
В стационары Башкирии сегодня, 9 декабря, стали поступать первые пациенты, получившие обморожения.
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Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
В Татышлинском районе прохожие заметили на улице обездвиженного мужчину. Они вызвали ему скорую помощь. Врачи диагностировали у него обморожение 2−3 степени. У пострадавшего поражено 70 процентов тела. Его госпитализировали в реанимацию. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Случаи обморожения были зарегистрированы и в Уфе. Пациента доставили в больницу № 21 в Уфе. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Пациент будет наблюдаться амбулаторно.