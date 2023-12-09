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Спецоперация на Украине
14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина едва не сгорел возле «Пятерочки» в Нижнем Новгороде

Пострадавшего нижегородца отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Страшное происшествие случилось в Советском районе 9 декабря — здесь мужчина едва не сгорел около магазина «Пятерочка» на улице Краснозвездной. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

По словам очевидцев мужчина кричал, сам вызвал полицию. Затем мужчина загорелся. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

— Пожарный расчёт реагировал на происшествие на улице Краснозвездная. Сотрудники МЧС помогли скорой помощи транспортировать пострадавшего, больше никаких работ не проводили, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о том, что один человек погиб и пять человек спасены при пожаре в многоквартирном доме в Советском районе Нижнего Новгорода.

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