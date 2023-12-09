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14:35 (мск), источник: Don24.ru

Шахтинский человек-паук: полицейские задержали вора, вскрывшего крышу чужого гаража

Ростовская область, 9 декабря 2023. DON24.RU. В Шахтах полицейские задержали вора, причинившего ущерб на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

К правоохранителям обратился местный житель и рассказал, что неизвестный украл из его гаража комплект зимней резины. Оперативники задержали 34-летнего мужчину.

Установлено, что преступник проник в гаражный кооператив, когда не было свидетелей. После залез на крышу гаража пострадавшего и вскрыл ее при помощи монтировки. Он проник в помещение, вынес резину, спрятал, а потом продал. Вырученные деньги потратил на свои нужды.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража”. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пояснили в пресс-службе.

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