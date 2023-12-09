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Спецоперация на Украине
14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Калининградом сбили насмерть пешехода

ДТП произошло на автомобильной дороге «Калининград — Светлое — Корнево».

Источник: ГУ МВД

В Гурьевском районе сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на автомобильной дороге «Калининград — Светлое — Корнево». 28-летний водитель «Рено» допустил наезд на 64-летнего и 62-летнего пешеходов.

В результате аварии 64-летний пешеход скончался на месте происшествия, 62-летний пешеход получила телесные повреждения.

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