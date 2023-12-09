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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-депутат заксобрания вновь обжалует приговор

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за хулиганство, повторно обжаловал приговор.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает Properm, жалоба на приговор поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в конце ноября.

Ленинский суд Перми приговорил господина Телепнева к четырем годам колонии строгого режима в марте 2023 года. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», экс-депутат стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал бара «Наташа». В результате пострадали сотрудник и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с господином Телепневым мировое соглашение, им возместили ущерб.

Летом Александр Телепнев уже пытался обжаловать приговор, но Пермский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

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