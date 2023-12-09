Суд арестовал на два месяца директора работавшего в гимназии в Брянске ЧОП

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 г.», — сообщили в суде.
Утром 7 декабря ученица гимназии № 5 Брянска пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. Затем 14-летняя школьница покончила с собой. В результате стрельбы погибла одноклассница нападавшей. Еще пятеро получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, они были эвакуированы на лечение в Москву.
По факту стрельбы СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ружье, которое школьница пронесла в гимназию, спрятав в тубус, принадлежит ее отцу. Помимо директора ЧОП, охранявшего гимназию, были задержаны также его сотрудница и отец стрелявшей девочки. 8 декабря прокуратура Брянской области сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По информации «РИА Новости», по обвинению в халатности была задержана также замдиректора гимназии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя трагедию, заявил, что нужно определить, почему мер для обеспечения безопасности в школах оказалось недостаточно в брянской гимназии.