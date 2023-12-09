15:54 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Во время занятия физкультурой на школьника в Актау напала собака
4 декабря во время занятий физкультурой в школе № 5 города Актау на школьника напала и покусала бездомная собака, сообщает Zakon.kz.
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Мать пострадавшего ребенка Джульетта Джамиева рассказала порталу «Лада», что инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
«Позвонили из школы, сказали, что собака укусила вашего ребенка. Я приехала, посмотрела камеры, видно, что собака бегала вокруг сетки поля. Там находилась учительница, но она не позвала охрану, чтобы собаку отогнать. Собака накинулась на ребенка, укусила за руку. Когда я ее спросила, почему она не позвала охрану, не предотвратила нападение собаки, учительница ответила, что она думала, что собака добрая», — рассказала Джульетта Джамиева.
По ее словам, ребенку не вызвали «скорую» и ей самой пришлось везти его в больницу.
«На ушке у собаки висела бирка, я попросила врача, может быть, не прививать ребенка? Он сказал, что не присутствовал на прививках у собаки, поэтому не может быть уверенным в отсутствии угрозы заражения. Ребенок прошел все необходимые процедуры», — сказала женщина.
Мама школьника подчеркнула, что на место происшествия она вызвала наряд полиции.
В городском отделе образования прокомментировали ситуацию с нападением бродячего пса на учащегося школы. Чиновники заверили, что будет проведена служебная проверка.
«По итогам проверки будут приняты соответствующие меры», — добавили специалисты отдела образования.
Ранее сообщалось, что в городе Алтай Восточно-Казахстанской области оставшаяся без присмотра овчарка набросилась на восьмилетнего ребенка и серьезно покусала его.