Главное
Спецоперация на Украине
15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Донском «Фольксваген» врезался в дерево: двое пострадавших

Молодой водитель превысил скорость.

Источник: ГУ МВД

В Светлогорском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночь в поселке Донское 19-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 20-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД