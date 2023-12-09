15:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Донском «Фольксваген» врезался в дерево: двое пострадавших
Молодой водитель превысил скорость.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Светлогорском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночь в поселке Донское 19-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель и 20-летняя пассажирка получили телесные повреждения.