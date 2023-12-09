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16:01 (мск), источник: Нижегородская правда

В микрорайоне Сортировка загорелось несколько зданий

Пожар был локализован на площади в 402 кв. м.

Источник: телеграм-канал

В середине дня загорелось несколько зданий в микрорайоне Сортировка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

По словам очевидцев, загорелось несколько зданий, некоторые из них не используются.

В ГУ МЧС по Нижегородской области прокомментировали происшествие.

«В 13.30 поступило сообщение о пожаре в СНТ Металлист-1, в Канавинском районе, областного центра. По прибытию установлено, что происходит горение двух производственных хозяйственных построек, неэксплуатируемого здания и садового домика», — рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

МЧС также сообщило, что пожар локализован на площади в 402 кв.м.

Дальнейшая информация сейчас уточняется.

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