16:01 (мск), источник: Нижегородская правда
В микрорайоне Сортировка загорелось несколько зданий
Пожар был локализован на площади в 402 кв. м.
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В середине дня загорелось несколько зданий в микрорайоне Сортировка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.
По словам очевидцев, загорелось несколько зданий, некоторые из них не используются.
В ГУ МЧС по Нижегородской области прокомментировали происшествие.
«В 13.30 поступило сообщение о пожаре в СНТ Металлист-1, в Канавинском районе, областного центра. По прибытию установлено, что происходит горение двух производственных хозяйственных построек, неэксплуатируемого здания и садового домика», — рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.
МЧС также сообщило, что пожар локализован на площади в 402 кв.м.
Дальнейшая информация сейчас уточняется.