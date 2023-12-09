Главное
Спецоперация на Украине
9 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Румынии столкнулись два автомобиля, которыми управляли граждане Молдовы: Обоих госпитализировали

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

Два водителя из Молдовы попали в ДТП в Яссах.

Как пишет местная пресса, на дороге в Яссах столкнулись Lexus и Mercedes. Один из водителей не уступил дорогу другому.

Машинами управляли граждане Молдовы. Обоих водителей доставили в больницу, передаёт realitatea.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта