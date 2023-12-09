9 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Румынии столкнулись два автомобиля, которыми управляли граждане Молдовы: Обоих госпитализировали
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Два водителя из Молдовы попали в ДТП в Яссах.
Как пишет местная пресса, на дороге в Яссах столкнулись Lexus и Mercedes. Один из водителей не уступил дорогу другому.
Машинами управляли граждане Молдовы. Обоих водителей доставили в больницу, передаёт realitatea.md.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.