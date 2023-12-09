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20:15 (мск), источник: © РИА Новости

Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал американца Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением георгиевской ленты, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Источник: Reuters

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) УК России», — говорится в публикации.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 354.1 УК России (“Реабилитация нацизма”)», — говорится в публикации.

Малеву вменяют два эпизода. Первый раз он разместил в «Одноклассниках» изображение георгиевской ленты 8 июля 2022 года, которое подписал как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань». Кроме того, накануне празднования Дня Победы, 8 мая 2023 года, он опубликовал в той же соцсети фото трупа с указанием «как правильно носить георгиевскую ленточку».

В пресс-службе судов отметили, что, как указывает следствие, этими действиями Малев «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе К., 1937 г.р.».

Малева задержали 8 декабря, ему предъявили обвинение, вину он признал частично.

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