Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) УК России», — говорится в публикации.
«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 354.1 УК России (“Реабилитация нацизма”)», — говорится в публикации.
Малеву вменяют два эпизода. Первый раз он разместил в «Одноклассниках» изображение георгиевской ленты 8 июля 2022 года, которое подписал как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань». Кроме того, накануне празднования Дня Победы, 8 мая 2023 года, он опубликовал в той же соцсети фото трупа с указанием «как правильно носить георгиевскую ленточку».
В пресс-службе судов отметили, что, как указывает следствие, этими действиями Малев «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе К., 1937 г.р.».
Малева задержали 8 декабря, ему предъявили обвинение, вину он признал частично.