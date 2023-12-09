9 декабря, источник: Комсомольская правда
Воронежец ударил по голове деревянным брусом возлюбленного своей экс-сожительницы
Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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Сотрудники ОМВД России по Ольховатскому району задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений 42-летнему жителю села Новохарьковки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В ходе предварительного следствия выяснилось, что ранее потерпевший сожительствовал с 37-летней знакомой, жительницей села Новохарьковки. Позднее пара рассталась, так как дама влюбилась в подозреваемого.
В конце октября этого года 42-летний мужчина находился утром в доме у своей знакомой. В этом время в жилище пришел ее бывший сожитель. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого 25-летний мужчина несколько раз ударил оппонента деревянным брусом по голове и туловищу.
При помощи судебно-медицинской экспертизы определили, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Теперь находящемуся в СИЗО фигуранту в соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» грозит лишение свободы на срок до десяти лет.