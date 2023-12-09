В Ташкенте изъяли пиротехнику на свыше чем 350 миллионов сумов. Как изощряются контрабандисты?

По данным областного ГУВД, только при попытке ввоза в Ташкент за последнее время было изъято 805 тысяч единиц фейерверков и салютов на общую сумму 356,4 миллиона сумов.
Так, один из последних случаев произошел 6 декабря. В кузове автомобиля Isuzu, следовавшем из Ферганской долины в Ташкент, злоумышленники пытались провезти тщательно спрятанные коробки с пиротехникой. Таможенники вместе с коллегами из других силовых структур задержали грузовик, который перевозил саженцы. Как выяснилось при досмотре, под этими саженцами нарушители и спрятали коробки с фейерверками на 144 миллиона сумов.
Напомним и о другом интересном случае, который произошел также при подъезде к столице. Сотрудники Ташкентской городской таможни остановили машину с крупной партией петард и салютов стоимостью свыше 327 миллионов сумов. Ящики с незаконным грузом были спрятаны за мешками с редькой, в них обнаружили около 500 тысяч петард..
В связи с этим ГУВД Ташобласти обращается к родителям: фейерверки — это не игрушки для детей, а серьезная опасность для всех. Игры с пиротехникой могут иметь трагические последствия: они приводят к ожогам, глухоте и даже летальному исходу..
В Узбекистане действует законодательная норма, в соответствии с которой ввоз, производство, перевозка, хранение, реализация и использование пиротехнических средств на территории республики запрещаются.