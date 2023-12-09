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21:11 (мск), источник: © РИА Новости

В центре Симферополя прогремел взрыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, причастных к его совершению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.

Источник: © РИА Новости

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Симферополе рядом с кабинетом нотариуса неизвестные положили в водосточную трубу небольшое самодельное взрывное устройство и привели в действие с помощью радиоуправляемого устройства. В качестве взрывчатого вещества использовалась пиротехническая смесь массой примерно 50 грамм.

«Восьмого декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий», — сказали в ведомстве.

Другие подробности случившегося не раскрываются. При этом в полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния», — подчеркнули в пресс-службе.

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