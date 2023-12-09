9 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове подростки жестоко расправились с пенсионером: После убийства они сожгли его тело
Полиция завела уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.
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В Хынчештах задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 64-летнего мужчины. Его тело нашли в сгоревшем доме. Об этом 8 декабря сообщил Генеральный инспекторат полиции.
«Утром 5 декабря сотрудники полиции Хынчешт получили сообщение о пожаре в жилом доме. Там пожарные обнаружили обугленное тело 64-летнего мужчины. При осмотре судмедэксперт обнаружил на разных частях тела несколько ран, нанесенных острым предметом», — рассказали в полиции.
По подозрению в убийстве задержали двух подростков 15 и 16 лет. Ранее они уже были судимы.
Поданным правоохранителей, накануне случившегося они распивали алкогольные напитки вместе с погибшим, но в какой-то момент между подростками и хозяином дома произошел конфликт. Несовершеннолетние якобы нанесли мужчине несколько ударов острым предметом, а после подожгли его дом.
Полиция завела уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.
Подозреваемых задержали на 72 часа.