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9 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове подростки жестоко расправились с пенсионером: После убийства они сожгли его тело

Полиция завела уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.

Источник: Комсомольская правда

В Хынчештах задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 64-летнего мужчины. Его тело нашли в сгоревшем доме. Об этом 8 декабря сообщил Генеральный инспекторат полиции.

«Утром 5 декабря сотрудники полиции Хынчешт получили сообщение о пожаре в жилом доме. Там пожарные обнаружили обугленное тело 64-летнего мужчины. При осмотре судмедэксперт обнаружил на разных частях тела несколько ран, нанесенных острым предметом», — рассказали в полиции.

По подозрению в убийстве задержали двух подростков 15 и 16 лет. Ранее они уже были судимы.

Поданным правоохранителей, накануне случившегося они распивали алкогольные напитки вместе с погибшим, но в какой-то момент между подростками и хозяином дома произошел конфликт. Несовершеннолетние якобы нанесли мужчине несколько ударов острым предметом, а после подожгли его дом.

Полиция завела уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.

Подозреваемых задержали на 72 часа.

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Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
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