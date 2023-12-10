Главное
Спецоперация на Украине
11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На Гвардейском проспекте перевернулся автомобиль

По предварительным данным, легковушка врезалась в спецтехнику.

На Гвардейском проспекте в результате ДТП перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, легковушка врезалась в спецтехнику, которая очищала проезжую часть от снега. После столкновения автомобиль опрокинулся.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД