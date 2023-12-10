11:38 (мск), источник: Комсомольская правда
На Гвардейском проспекте перевернулся автомобиль
По предварительным данным, легковушка врезалась в спецтехнику.
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На Гвардейском проспекте в результате ДТП перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, легковушка врезалась в спецтехнику, которая очищала проезжую часть от снега. После столкновения автомобиль опрокинулся.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.