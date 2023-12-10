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07:13 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Школьники анонимно жалуются на вымогательства и избиение в Жамбылской области

За 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 78 преступлений среди несовершеннолетних, что на 12% меньше, чем в 2022 году. Это стало возможным в результате запуска в регионе в пилотном режиме проектов «Komek Stop Bullying», «Психологиялық қызмет HR+», «Саған көмек», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на inform.kz.

«В рамках работы сквозной группы проведен анализ причин и условий совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Анализ показал, что важным моментом является своевременное выявление проблемы либо угрозы ее наступления, с которой сталкивается подросток. Обращение за помощью в школе либо к своим родителям зачастую является малоэффективным из-за недоверия, страхи и других негативных моментов. Поэтому запущен проект “Саған көмек” для обеспечения доступа каждого ребенка к помощи психологов», — рассказал старший помощник прокурора Жамбылской области Шовкат Таштамиров.

По данным прокуратуры Жамбылской области, доступ к сайту обеспечен путем установки специального QR-кода во всех школах и колледжах области.

Каждый сигнал учащегося поступает на «горячую линию», а также на специальный Telegram-чат, в котором находится сотрудник прокуратуры и ИДН, работники акиматов и психологи.

«С начала реализации проекта, то есть с 1 сентября, начала нового учебного года, поступило 148 обращений. По результатам обработки обращений с 28 учениками проведены индивидуальные профработы, в том числе два по вопросам вымогательства в школе, два по суицидальному настроению, два обращения по избиению старшеклассниками. Выявлены три неблагополучные семьи, в которых воспитываются восемь детей. В отношении четырех детей (1 семья) направлены материалы в суд о лишении родительских прав», — отметил старший помощник прокурора Жамбылской области Шовкат Таштамиров.

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