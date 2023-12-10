Школьники анонимно жалуются на вымогательства и избиение в Жамбылской области

«В рамках работы сквозной группы проведен анализ причин и условий совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Анализ показал, что важным моментом является своевременное выявление проблемы либо угрозы ее наступления, с которой сталкивается подросток. Обращение за помощью в школе либо к своим родителям зачастую является малоэффективным из-за недоверия, страхи и других негативных моментов. Поэтому запущен проект “Саған көмек” для обеспечения доступа каждого ребенка к помощи психологов», — рассказал старший помощник прокурора Жамбылской области Шовкат Таштамиров.
По данным прокуратуры Жамбылской области, доступ к сайту обеспечен путем установки специального QR-кода во всех школах и колледжах области.
Каждый сигнал учащегося поступает на «горячую линию», а также на специальный Telegram-чат, в котором находится сотрудник прокуратуры и ИДН, работники акиматов и психологи.
«С начала реализации проекта, то есть с 1 сентября, начала нового учебного года, поступило 148 обращений. По результатам обработки обращений с 28 учениками проведены индивидуальные профработы, в том числе два по вопросам вымогательства в школе, два по суицидальному настроению, два обращения по избиению старшеклассниками. Выявлены три неблагополучные семьи, в которых воспитываются восемь детей. В отношении четырех детей (1 семья) направлены материалы в суд о лишении родительских прав», — отметил старший помощник прокурора Жамбылской области Шовкат Таштамиров.