Бензовоз снес газовую трубу на трассе Алматы — Астана

Согласно данным Almaty.tv, на место вызова были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области и все экстренные службы взаимодействия.
«Прибывшими пожарными расчетами с использованием специальных огнетушащих средств были проведены мероприятия по охлаждению и тушению самой цистерны, а также прилегающей к ней территории. Расстояние от места пожара до ближайших домов составляло 450−500 м», — говорится в сообщении.
Жителей ближайших домов предупредили, что дорога временно перекрыта и выставлены блокпосты.
Уточняется, что в течение 5-ти часов пожар был локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Угрозы взрыва и распространения огня не допущено.
Всего в ликвидации ЧС были задействованы 40 сотрудников и 10 единиц техники.