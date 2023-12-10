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07:30 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Бензовоз снес газовую трубу на трассе Алматы — Астана

Вечером 9 декабря опрокинулся бензовоз вблизи села Жамбыл Карасайского района на трассе Алматы — Астана, и в итоге произошел пожар с повреждением газовой трубы, сообщает Zakon.kz.

Источник: almaty.tv

Согласно данным Almaty.tv, на место вызова были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области и все экстренные службы взаимодействия.

«Прибывшими пожарными расчетами с использованием специальных огнетушащих средств были проведены мероприятия по охлаждению и тушению самой цистерны, а также прилегающей к ней территории. Расстояние от места пожара до ближайших домов составляло 450−500 м», — говорится в сообщении.

Жителей ближайших домов предупредили, что дорога временно перекрыта и выставлены блокпосты.

Уточняется, что в течение 5-ти часов пожар был локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Угрозы взрыва и распространения огня не допущено.

Всего в ликвидации ЧС были задействованы 40 сотрудников и 10 единиц техники.

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