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07:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Появились кадры «страшного» ночного ДТП с горящим авто в Приморье

Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Источник: Соцсети

В Приморье произошло серьезное ДТП, в следствие которого один из автомобилей загорелся. По словам очевидцев, происшествие случилось на трассе Артем-Находка в районе Царевки. О пострадавших пока информации не поступало.

Отмечается, что накануне, 9 декабря, стало известно о столкновении двух автомобилей на трассе. Из-за столкновения, один из участников аварии «улетел» в кювет, а второй — загорелся после удара.

Очевидцы начали помогать тушить Subaru Forester, однако причины инцидента пока устанавливаются.

Многие пользователи в комментариях бурно отреагировали на ситуацию: «Страшно, жесть, надеюсь, все целы»; «Ничего себе, мощно они…»; «Жалко Субарик».

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