07:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Появились кадры «страшного» ночного ДТП с горящим авто в Приморье
Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.
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В Приморье произошло серьезное ДТП, в следствие которого один из автомобилей загорелся. По словам очевидцев, происшествие случилось на трассе Артем-Находка в районе Царевки. О пострадавших пока информации не поступало.
Отмечается, что накануне, 9 декабря, стало известно о столкновении двух автомобилей на трассе. Из-за столкновения, один из участников аварии «улетел» в кювет, а второй — загорелся после удара.
Очевидцы начали помогать тушить Subaru Forester, однако причины инцидента пока устанавливаются.
Многие пользователи в комментариях бурно отреагировали на ситуацию: «Страшно, жесть, надеюсь, все целы»; «Ничего себе, мощно они…»; «Жалко Субарик».