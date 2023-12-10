Авария произошла на трубопроводе Экибастузской ТЭЦ

В компании ТОО «Экибастузтеплоэнерго» отметили, что повреждение устранено в 05:30.
Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве.
«Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и Управления ЧС Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Кроме того, подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции», — говорится в отчете компании.
По данным «Казгидромет», температура в городе составляет −26°C. Об отсутствии тепла в домах горожане не пишут. На теплоснабжении авария не отразилась.
В данный момент на станции в работе находятся 7 котлоагрегатов (Nº 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14), из которых три котла водогрейного цеха временно работают на мазуте.
«Температура подачи составляет 70 градусов, гидравлическое давление обеспечено в рамках утвержденного режима: 9 кг на подаче и 1,5 кг на обратке».
В компании обещают, что в ближайшие часы будут завершены работы по запуску багерной насосной, после чего будет обеспечена стандартная работа водогрейных котлов на угле согласно графику.