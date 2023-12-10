В Астане приостановили движение 12 пригородных маршрутов

В официальном сообщении указывается, что в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение следующих маршрутов: № 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329. Это решение было принято как мера предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и водителей в условиях экстремально низких температур.
В то же время, другие пригородные маршруты продолжают функционировать в обычном режиме.
Сегодня в Астане зафиксирована температура −18 °C с переменной облачностью, при этом ощущаемая температура достигает −29 °C. Ожидается, что в течение дня температура будет колебаться между −14 °C и −22 °C, преимущественно при облачной погоде с некоторыми прояснениями.