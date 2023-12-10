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07:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Найдена пропавшая школьница из Павлодара

13-летняя Дарья Шандру, пропавшая 8 декабря в Павлодаре, найдена живой и невредимой, сообщает Zakon.kz.

Об успешном завершении поисков сообщили волонтеры «VITA».

«Всем большое спасибо! Девочка найдена, жива. Берегите себя и своих близких», — написали волонтеры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Поиски Даши продлились около двух суток. 8 декабря она в обед вышла из дома, расположенного по улице Павлова, в неизвестном направлении и не вернулась.

Также 8 декабря из Центра адаптации несовершеннолетних «Аяла» в Актобе сбежали трое воспитанниц. На следующий день, 9 декабря, полицейским удалось найти всех сбежавших подростков.

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