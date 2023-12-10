07:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Найдена пропавшая школьница из Павлодара
13-летняя Дарья Шандру, пропавшая 8 декабря в Павлодаре, найдена живой и невредимой, сообщает Zakon.kz.
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Об успешном завершении поисков сообщили волонтеры «VITA».
«Всем большое спасибо! Девочка найдена, жива. Берегите себя и своих близких», — написали волонтеры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Поиски Даши продлились около двух суток. 8 декабря она в обед вышла из дома, расположенного по улице Павлова, в неизвестном направлении и не вернулась.
Также 8 декабря из Центра адаптации несовершеннолетних «Аяла» в Актобе сбежали трое воспитанниц. На следующий день, 9 декабря, полицейским удалось найти всех сбежавших подростков.