16:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Лучше смерть, чем развод: житель Татарстана заказал киллеру собственную жену
Житель Татарстана нанял киллера для жены, чтобы не делить имущество при разводе.
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В Татарстане завершилось расследование громкого уголовного дела в отношении трех обвиняемых в совершении тяжких преступлений. По версии следствия, в 2019 году житель Буинска Руслан Хасанов* нанял киллеров для убийства своей жены, чтобы завладеть совместно нажитым имуществом. Однако, довести дело до конца так и не удалось. «КП-Казань» разбирается в обстоятельствах криминальной истории.
Застукала с любовницей.
Как рассказали «Комсомолке» в СУ СК России по Татарстану, конфликт между Хасановым и его женой возник на почве измены. Женщина узнала, что у супруга есть любовница и решила развестись с ним. Мужчину такой порядок вещей не устроил, ведь теперь придется делить совместно нажитое имущество. Тогда-то у него в голове и созрел коварный план.
Так, в 2019 году Хасанов привлек к убийству жены 34-летнего жителя Ульяновска Алексея Ухова*, который был должен мужчине 250 000 рублей. При этом заказчик пообещал простить ему долг, заплатить 100 000 рублей сверху и разрешил украсть барсетку с деньгами с места преступления. Под видом разбоя киллер должен был напасть на Хасанова и его супругу на трассе. Как потом выяснилось, мужчина предпринимал неоднократные попытки покушения, но все они заканчивались провалом.
«Ухов много раз пытался с ней расправиться, но его планы постоянно срывались. Помнится, очередное покушение должно было произойти на трассе между Буинском и Чувашии, но у него не вышло», — вспоминает старший помощник главы СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.
Поняв, что в одиночку ему не справиться, Ухов взял на дело своего приятеля, 41-летнего ульяновца Владимира Ершова*, причем, подельнику он сообщил, что жертву нужно только избить.
Пожалел жену в последний момент?
15 декабря 2022 года на трассе Казань-Ульяновск киллеры подошли к автомобилю, в котором находились супруги Хасановы. В ходе расправы Ухов нанес женщине множественные удары ножом по жизненно важным органам. Ершов же избил Руслана Хасанова рукояткой от топора. После этого преступники похитили барсетку с 58 000 рублей и скрылись с места преступления. Далее события приняли неожиданный поворот.
Придя в себя, Хасанов обнаружил, что его жена все еще жива и отвез ее в больницу. Чем руководствовался заказчик убийства на тот момент, так и осталось неясным. Выходит, что он отошел от изначального плана и вместо того, чтобы оставить супругу умирать или добить, свалив это на нападавших, он решил ее спасти.
«То ли пожалел, то ли надеялся, что она и так не выживет», — предположил Шептицкий.
В Следственном комитете поделились, что преступление удалось раскрыть благодаря тому, что один из киллеров — Ухов — обронил на месте преступления зажигалку, на которой остались его биологические следы.
«Я лучше промолчу».
Общий знаковый киллеров Алексей Сухоруков*, характеризует Владимира лишь с положительной стороны. В разговоре с «КП-Казань» мужчина был отнюдь немногословен, но четко дал понять, что из себя представляют его товарищи.
«Ершов нормальный мужик, ничего плохого сказать не могу о нем. А вот про Ухова я лучше промолчу», — высказался Алексей.
В свою очередь о заказчике Руслане Хасанове удалось узнать, что несколько лет назад он был спонсором «Сабантуя» в чувашской деревне.
Ожидают суда.
В настоящее время все трое заключены под стражу и ожидают суда. Как сообщили в Буинском городском суде, Хасанов проходит по делу как организатор покушения, Ухов выступает исполнителем и Ершов укрывателем особо тяжкого преступления. Закрытое предварительное заседание назначено на 14 декабря. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.
*Имена участников истории изменены.