09:49 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Более 20 детей в Молдове с начала декабря получили отравления — центр неотложной помощи
В Национальном центре неотложной догоспитальной медицинской помощи представили тревожную статистику.
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КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. С токсическими состояниями различного генеза с начала декабря в Службу доврачебной скорой медицинской помощи обратились 43 человека, в том числе 21 взрослый и 22 ребенка, такие данные приводит Национальный центр неотложной догоспитальной медицинской помощи.
Из общего числа пациентов 40 пациентов были доставлены в больницы уточняет ведомство.
Так, по данным врачей, в 16 случаях отмечены отравления угарным газом и диоксидом углерода (в том числе у 7 детей), 16 — медикаментами (в том числе 10 у детей), 5 — алкоголем, 1 — грибами.
Ведомство обращается к гражданам с просьбой в случае появления первых симптомов интоксикации незамедлительно обращаться к врачу или звонить по номеру 112.