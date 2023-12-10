16:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Кто держал слово пацана, а кто был чушпаном: как быки и фураги терроризировали Самару на рубеже 60−70-х годов
Уличные молодежные банды держали в страхе городские окраины несколько лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Этой осенью жителей России, особенно молодежь, захватил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Картина рассказывает о подростковых бандитских группировках времен перестройки. В то время уличные банды существовали во многих городах страны. Не обошло это веяние и Самару. «Комсомолка» решила вспомнить самарских бандитов и рассказать, как юные хулиганы делили столицу губернии во второй половине ХХ века.
Кто такие фураги и как выглядели «ровные пацаны»
Знаменитые самарские фураги появились на рубеже 60−70-х годов. Эти ребята не слушали джаз и не учились в институтах. Они предпочитали блатные гармони и рабочие профессии, которым обучали в ПТУ. Их, если можно так сказать, идеология была смесью дворовой романтики и воровских понятий с щепоткой патриотизма. Фураги верили, что восстанавливают справедливость. Общество делилось на своих и врагов. «Своими», как можно догадаться, были пацаны с района, чаще всего из несостоятельных семей. Как же фураги восстанавливали равноправие и победу коммунизма? Естественно грабежами. Статья о «хулиганке» считалась отличительной чертой «ровного пацана».
— Их внешний вид тоже был продуман: во-первых, фуражка, которую называли «бабайка». Они были как простые, так и изготовленные из жутко популярного и дефицитного в то время мохера. Обязательно на несколько размеров больше, чем нужно! Во-вторых, фураги носили белые рубашки и шарфы, а также пиджаки самых стандартных цветов. После 80-х вошли в моду олимпийки. Брюки эти ребята предпочитали зауживать. Некоторые фураги, как гласят легенды, даже носили значок Ленина на лацкане пиджака, — вспоминает историк и краевед Андрей Артемов.
Пацаны 90-х выглядели так: куртка-олимпийка, треники. Короткая челка спереди, длинные волосы сзади. На голове — кепка-аэродром.
«Романтики не было, пацаны бились насмерть»
Пересечение улиц XXII Партсъезда и Физкультурной. Все движение остановилось. На улицы Самары вышла банда в 50 человек. В руках молодых фураг ножи и дубинки. Направляется эта группировка на разборки в соседний двор.
— Банда состояла из подростков разного возраста. Руководили ими приблатненные или бывшие зеки. Матерились фураги ужасно. Интеллектом не отличались, курили, пили. Правда, многие из них умели играть на гитаре и петь, — поделился ранее с «КП-Самара» кандидат биологических наук, член-корреспондент Российской экологической академии Анатолий Виноградов. Он не был настоящим фурагой. Зато рос на Безымянке и учился с этими ребятами в одном классе.
По словам самарца, никакой романтики в этом не было. Когда пацаны выходили на стрелку — бились с недругом смертельным боем.
— Помню, на перемене во двор школы № 123 через забор запрыгнули фураги. Началось побоище. Один из парней пытался удрать, но не успел: его забили дубинкой. Вся школа смотрела, но никто даже не пытался вмешаться: кому охота получить ножом? — вспоминает Анатолий Виноградов.
Фураги терроризировали всю Самару
Фураги терроризировали всю Самару. На окраинах ни одна торговая точка не спаслась от хулиганских грабежей. Даже в кинотеатр «Юность» было не пройти. Зрителям приходилось пробиваться и избегать в толкучке фураг, которые попросту не пускали в кинозал, пока им не дадут на «лапу».
— Милиция туда даже не совалась. Кровавые разборки сотрясали город до 1966-го, пока не вышел указ о смертной казни за хулиганство, — рассказал Анатолий Валентинович.
Местный участковый каждый раз угрожал фурагам, мол, всех посадит, на что они только сплевывали — слабо. Но скоро они и правда сели.
Быки — те же фураги, но побогаче
Были еще быки. Так их, кстати, прозвали фураги (это на тюремном сленге означает зеков, приводящих наказание в исполнение). Как правило, быки были из более обеспеченных семей. Родители чаще доставали дефицитные продукты, а своих детей отдавали в «английские» школы.
— Быки внешне симпатичней были, с ними девушки ходили из приличных семей. А у фураг, даже если пацан не урод, он просто обязан был гориллоидное мурло корчить и двигаться угрожающе, — вспоминают самарцы. — У нас в классе был актив, он собирал деньги для зоны на Кряжу, шапки кроликовые. А оттуда несли плексигласовые портсигары с вырезанными розочками, челимы (мундштуки).
Фураги и быки, мягко говоря, не ладили. Самарская история хранит в себе воспоминание о большой войне этих группировок. Побоище состоялось у Дворца спорта, куда фураги приехали на машинах и стали ловить «волосатиков».
Исчезли как явление
Примерно к середине 70-х фураги и быки начали исчезать как явление. Дело в том, что в 1972 году вышел указ об аресте за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, «оскорбляющем честь и достоинство советского человека».
— Многие фураги потом сгинули в тюрьме. Другие спились и умерли. А некоторые успешно выбились в люди. Один куйбышевский фурага потом стал известным московским хирургом, а другой — депутатом, — отметил Анатолий Виноградов.
В 90-е в Самаре стали появляться новые банды — настоящие ОПГ, которые не только грабили, но и убивали. Некоторые из них держали в страхе весь город. Одни из самых известных — банда Дохлого, Курсаки и Саранские.