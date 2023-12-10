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15:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На трассе в Воронежской области грузовик врезался в автобус с 43 детьми

Пострадали водитель и его сменщик.

Источник: РИА "Новости"

На 585 км трассы М-4 «Дон» в Лискинском районе грузовик Iveco столкнулся с автобусом MAN, в салоне которого находились 43 ребенка и четверо взрослых сопровождающих.

В результате водитель автобуса и его сменщик получили травмы и были доставлены в больницу. Другие пассажиры автобуса не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 9 декабря.

ДТП случилось около 18:30. Транспортные средства двигались в попутном направлении в сторону Воронежа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все пассажиры MAN другим автобусом отправлены к месту назначения в Воронеж. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.
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