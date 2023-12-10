11:32 (мск), источник: АиФ Волгоград
За фальсификацию данных о вакцинации осудили медработника под Волгоградом
Сотрудница медучреждения воспользовалась персональными данными михайловцев, которые якобы привились от COVID-19.
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Приговор одной из сотрудниц медучреждения Михайловки вынес районный суд. Женщину признали виновной в том, что она нарушила правил эксплуатации информационной системы, которая относится к критической информационной инфраструктуре России.
Проступок ее заключался в том, что она получила доступ к персональным данным михайловцев, которые якобы привились от COVID-19, но на самом деле этого не сделали. Далее фигурантка передала эту информацию своей коллеге, та оформила медкарты, приложила к ним необходимые документы, в том числе, добровольные согласия на вакцинирование, поставила подписи от имени этих пациентов и внесла данные в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.
Такие махинации медработница проделывала в разгар пандемии, в октябре 2021 года. Всего в реестр были внесены фиктивные данные в отношении более 80 лиц. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 3,5 года условно и запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой компьютерной информации. Ранее глава СКР вступился за врачей, избитых нетрезвыми волгоградцами.