Главное
Спецоперация на Украине
12:01 (мск), источник: Newslab.ru

«Выбило дверь и окна»: в пятиэтажке Ачинска произошел хлопок (видео)

Полицейские Ачинска работают на месте происшествия в одной из квартир многоэтажного дома в Юго-Восточном микрорайоне.

Сотрудники полиции Ачинска работают на месте происшествия в одной из квартир многоэтажного дома в Юго-Восточном микрорайоне. Там сегодня днем произошел хлопок.

В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от прохожего, который стал очевидцем того, как произошел громкий хлопок, а после разбились окна в квартире многоэтажки. На место незамедлительно направился наряд полиции, а также руководство ОВД.

Сотрудники полиции установили, что на момент происшествия в квартире находилась семья, в которой двое детей. В результате произошедшего никто не пострадал.

Телеканал «Оса» сообщает, что первый заммэра Ачинска Евгений Пенский предположил, что взорваться мог баллон. При этом, в полиции сообщили, что предварительная причина хлопка в многоэтажном жилом доме Ачинска — неосторожное обращение с огнём во время курения. В туалетной комнате, где первоначально произошел хлопок, обнаружен поврежденный баллончик освежителя воздуха. Эта версия проверяется полицейскими.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, опрашиваются жильцы, проводится поквартирный обход. Причины случившегося устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Теплее не станет»: подробный прогноз погоды на ближайшие сутки в...
«Выбило дверь и окна»: в пятиэтажке Ачинска произошел хлопок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта