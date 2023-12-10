12:01 (мск), источник: Newslab.ru
«Выбило дверь и окна»: в пятиэтажке Ачинска произошел хлопок (видео)
Полицейские Ачинска работают на месте происшествия в одной из квартир многоэтажного дома в Юго-Восточном микрорайоне.
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Сотрудники полиции Ачинска работают на месте происшествия в одной из квартир многоэтажного дома в Юго-Восточном микрорайоне. Там сегодня днем произошел хлопок.
В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от прохожего, который стал очевидцем того, как произошел громкий хлопок, а после разбились окна в квартире многоэтажки. На место незамедлительно направился наряд полиции, а также руководство ОВД.
Сотрудники полиции установили, что на момент происшествия в квартире находилась семья, в которой двое детей. В результате произошедшего никто не пострадал.
Телеканал «Оса» сообщает, что первый заммэра Ачинска Евгений Пенский предположил, что взорваться мог баллон. При этом, в полиции сообщили, что предварительная причина хлопка в многоэтажном жилом доме Ачинска — неосторожное обращение с огнём во время курения. В туалетной комнате, где первоначально произошел хлопок, обнаружен поврежденный баллончик освежителя воздуха. Эта версия проверяется полицейскими.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, опрашиваются жильцы, проводится поквартирный обход. Причины случившегося устанавливаются.