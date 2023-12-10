Главное
Спецоперация на Украине
15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели предотвратили взрыв в центре Воронежа

В Воронеже из горящей постройки вынесли два ацетиленовых баллона.

В субботу в Центральном районе Воронежа на улице Ленина загорелась надворная постройка частного дома площадью 40 квадратных метров. На вызов отправились 16 сотрудников ГУ МЧС и четыре единицы техники.

На месте они выяснили, что огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Ситуацию осложнял тот такт, что внутри сарая находились два ацетиленовых баллона. Для предотвращения детонации спасатели эвакуировали их.

Пожар удалось ликвидировать в течение 11 минут. Поданным пресс-службы ГУ МЧС по области, никто в результате ЧП не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС