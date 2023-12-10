15:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Спасатели предотвратили взрыв в центре Воронежа
В Воронеже из горящей постройки вынесли два ацетиленовых баллона.
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В субботу в Центральном районе Воронежа на улице Ленина загорелась надворная постройка частного дома площадью 40 квадратных метров. На вызов отправились 16 сотрудников ГУ МЧС и четыре единицы техники.
На месте они выяснили, что огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Ситуацию осложнял тот такт, что внутри сарая находились два ацетиленовых баллона. Для предотвращения детонации спасатели эвакуировали их.
Пожар удалось ликвидировать в течение 11 минут. Поданным пресс-службы ГУ МЧС по области, никто в результате ЧП не пострадал.