11:21 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Пять человек погибли при пожарах в Беларуси за сутки
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли в результате пожаров в Беларуси за сутки, сообщили БЕЛТА в МЧС.
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Первый пожар, унесший жизнь человека, произошел 9 декабря около 5.20 в жилом доме в агрогородке Песковцы Лидского района. Огнем уничтожена кровля, частично перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Спасателями обнаружен погибшим хозяин дома 1973 года рождения.
Также 9 декабря около 14.40 в больнице скончалась пенсионерка от ожогов, полученных на пожаре 25 ноября. Тогда горел жилой дом в деревне Рудня Житковичского района. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Около 18.10 спасателям поступило сообщение, что в поле возле деревни Самсоновка Смолевичского района загорелся легковой автомобиль. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем автомобиле погибшего мужчину.
Еще один пожар в этот же день случился около 21.20 в дачном доме на территории садового товарищества «Верас-Т» возле агрогородка Петришки Минского района. Погибшим обнаружен сын хозяйки дома.
Сообщение о пожаре 10 декабря поступило спасателям около 00.20. Горел жилой дом в агрогородке Аталезь по улице Новой Столбцовского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин — пенсионер.
Причины пожаров устанавливаются.