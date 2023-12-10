Ночью в екатеринбургском гей-клубе Fame силовики устроили проверку

Как говорится в сообщении, во время рейда силовики проверили телефоны и паспорта у более чем 100 посетителей, у некоторых зафиксировали данные документов. По сообщениям СМИ, были изъяты девять литров алкоголя и табачная продукция для проверки на наличие контрафакта.
Участвовавший в рейде экс-депутат Заксобрания Свердловской области, глава регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев в telegram-канале «Уральский общественник» рассказал, что силовики пришли в клуб в рамках «профилактической акции». В разговоре с изданием Ura.ru он добавил, что рейд не связан с решением Верховного суда РФ о признании ЛГБТ экстремистским движением.
В telegram-канале клуба сообщили, что «успешно прошли проверку полиции на контрафактный алкоголь», и пригласили гостей на продолжение вечеринки.
Напомним, 30 ноября Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». После этого в начале декабря в московских гей-клубах полиция стала устраивать массовые рейды.
Анастасия Таначева.