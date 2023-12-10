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11:57 (мск), источник: Pchela.News

При пожаре в селе Челябинской области погиб мужчина

В воскресенье, 10 декабря, вспыхнул пожар в селе Варна. Загорелся частный дом. На тушение выехали огнеборцы Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия погиб 39-летний мужчина.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Мужчину без признаков жизни обнаружили в ходе разведки. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

— Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами пожарной безопасности: своевременно проводить ревизию электрооборудования, внимательно следить за топкой печей, а также соблюдать осторожность при курении, — в очередной раз напомнили в пресс-службе ведомства.

К сожалению, такие трагические случаи — не редкость. Так, накануне стало известно, что после трагической гибели 2-летнего мальчика и 4-летней девочки во время пожара на садовом участке СНТ «Аэропорт 2» региональный следственный комитет завёл уголовное дело.

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