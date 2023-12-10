При пожаре в селе Челябинской области погиб мужчина

Мужчину без признаков жизни обнаружили в ходе разведки. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
— Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами пожарной безопасности: своевременно проводить ревизию электрооборудования, внимательно следить за топкой печей, а также соблюдать осторожность при курении, — в очередной раз напомнили в пресс-службе ведомства.
К сожалению, такие трагические случаи — не редкость. Так, накануне стало известно, что после трагической гибели 2-летнего мальчика и 4-летней девочки во время пожара на садовом участке СНТ «Аэропорт 2» региональный следственный комитет завёл уголовное дело.