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Спецоперация на Украине
15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре у самолета до Нижнего Новгорода не запустился двигатель

Самолет из Самары не смог вовремя вылететь в Нижний Новгород из-за проблем с двигателем.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 9 декабря 2023 года, из аэропорта Курумоч не смог вылететь самолет до Нижнего Новгорода. У воздушного судна выявили неполадки с одним из двигателей.

— После посадки пассажиров на борт не удалось запустить двигатель № 2. Капитан самолета принял решение высадить пассажиров для дальнейшей проверки воздушного судна, — сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Насколько известно, рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Проблему с двигателем выявили в 9:54 по местному времени. По предварительным данным, через некоторое время пассажиры все-таки смогли отправиться в пункт назначения. Самолет вылетел из Самары в 10:20, в аэропорту Стригино он приземлился в 11:27 по московскому времени.

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