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10 декабря, источник: Фонтанка

Пропавшего школьника из Петербурга нашли мертвым в 10 минутах от дома

Пропавшего школьника из Петербурга нашли мертвым в 10 минутах от дома.

13-летний подросток погиб в Красногвардейском районе Петербурга при неизвестных обстоятельствах. Его тело нашли накануне вечером на улице Корнея Чуковского. Обнаруживший труп прохожий и мама школьника практически одновременно обратились в полицию, об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.

В субботу в 21:44 в дежурную часть главка позвонил мужчина и рассказал, что у дома 3, к. 2 по улице Корнея Чуковского лежит труп человека. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший — учащийся седьмого класса. В это же время буквально в 10 минутах ходьбы мама мальчика не находила себе места, так как ребенок не ответил на телефонный звонок и не пришел домой. С просьбой отыскать сына женщина тоже позвонила в полицию.

По данным «Фонтанки», погибший мальчик был положительным и рос в полной благополучной семье вместе с братом. Тело школьника было направлено в морг. На общем балконе 23 этажа следственно-оперативная группа нашла банку из-под алкоголя, одежду и деревянную подставку.

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