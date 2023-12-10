10 декабря, источник: Фонтанка
Пропавшего школьника из Петербурга нашли мертвым в 10 минутах от дома
Пропавшего школьника из Петербурга нашли мертвым в 10 минутах от дома.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
13-летний подросток погиб в Красногвардейском районе Петербурга при неизвестных обстоятельствах. Его тело нашли накануне вечером на улице Корнея Чуковского. Обнаруживший труп прохожий и мама школьника практически одновременно обратились в полицию, об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.
В субботу в 21:44 в дежурную часть главка позвонил мужчина и рассказал, что у дома 3, к. 2 по улице Корнея Чуковского лежит труп человека. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший — учащийся седьмого класса. В это же время буквально в 10 минутах ходьбы мама мальчика не находила себе места, так как ребенок не ответил на телефонный звонок и не пришел домой. С просьбой отыскать сына женщина тоже позвонила в полицию.
По данным «Фонтанки», погибший мальчик был положительным и рос в полной благополучной семье вместе с братом. Тело школьника было направлено в морг. На общем балконе 23 этажа следственно-оперативная группа нашла банку из-под алкоголя, одежду и деревянную подставку.