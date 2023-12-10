13:51 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Пенсионер утонул в мелиоративном канале в Дрогичинском районе
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер утонул в мелиоративном канале в Дрогичинском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
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Сообщение об обнаружении утонувшего в мелиоративном канале возле деревни Заставье Дрогичинского района Брестской области поступило спасателям 9 декабря около 10.50.
Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из воды утонувшего пенсионера.