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13:51 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Пенсионер утонул в мелиоративном канале в Дрогичинском районе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер утонул в мелиоративном канале в Дрогичинском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение об обнаружении утонувшего в мелиоративном канале возле деревни Заставье Дрогичинского района Брестской области поступило спасателям 9 декабря около 10.50.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из воды утонувшего пенсионера.

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