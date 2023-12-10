Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшан в Луганской народной республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9608 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 955 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7293 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 147 единиц специальной военной автомобильной техники.