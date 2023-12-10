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15:10 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Взрыв котла произошел в многоэтажке в Алматинской области

Взрыв котла произошел в четырехэтажном доме села Кеген Кегенского района Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Kazinform.

Источник: акимат города Астаны

Информация о взрыве котла поступила 9 декабря в 12:41 часов.

«Произошел взрыв котла BURAN boiler, расположенного внутри четырехэтажного дома по улице Парковая в селе Кеген. В 32-квартирном жилом доме проживают 82 человека. Местными властями и силами ДЧС области совместно с монтажной организацией в лице ГКП на ПХВ “Талгар Жылу” незамедлительно проведены работы по обеспечению жильцов теплом путем временного подключения дизельного котла», — сообщили в областном акимате.

Отмечается, что работа по установке котла для обеспечения постоянного теплоснабжения ведется непрерывно, благодаря оперативным действиям сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области ситуацию удалось своевременно исправить.

В акимате добавили, что многоквартирный дом в эксплуатацию сдан в 2016 году. Подрядчиком является ТОО «Бледа». Жилая площадь дома составляет 965,6 квадратных метров, с проектной стоимостью в 224,6 млн тенге.

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