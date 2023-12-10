Взрыв котла произошел в многоэтажке в Алматинской области

Информация о взрыве котла поступила 9 декабря в 12:41 часов.
«Произошел взрыв котла BURAN boiler, расположенного внутри четырехэтажного дома по улице Парковая в селе Кеген. В 32-квартирном жилом доме проживают 82 человека. Местными властями и силами ДЧС области совместно с монтажной организацией в лице ГКП на ПХВ “Талгар Жылу” незамедлительно проведены работы по обеспечению жильцов теплом путем временного подключения дизельного котла», — сообщили в областном акимате.
Отмечается, что работа по установке котла для обеспечения постоянного теплоснабжения ведется непрерывно, благодаря оперативным действиям сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области ситуацию удалось своевременно исправить.
В акимате добавили, что многоквартирный дом в эксплуатацию сдан в 2016 году. Подрядчиком является ТОО «Бледа». Жилая площадь дома составляет 965,6 квадратных метров, с проектной стоимостью в 224,6 млн тенге.