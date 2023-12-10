15:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Автор сообщения о расстрелянном в Воронеже летчике рассказал, как появилась новость
Сообщение о ЧП второй день опровергают воронежские власти.
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В субботу, 9 декабря, в одном популярном телеграм-канале истребителя-бомбардировщика в отставке, а затем и в федеральной ленте новостей появилась шок-новость: в Воронеже неизвестные люди дерзко расстреляли летчика с позывным «Бес». Мужчина, якобы, получил семь пуль, закрывая телом своих троих детей. При этом сам получил тяжелейшие ранения и попал в больницу, где за его жизнь сражаются врачи.
НОВОСТЬ ПОПАЛА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ.
Чудовищную новость подхватили многие СМИ, она мгновенно разлетелась по соцсетям и мессенджерам, обрастая подробностями. Чуть позже первоисточник сообщил, что фамилия пострадавшего Бестужев-Рюмин, он из Воронежа, работал преподавателем в Военно-Воздушной академии ВВС. Дальше история обрастает еще более шокирующими подробностями. Автор телегам-канала сообщает, что полгода назад автобус, в котором к Бесу на побывку ехала жена, попал под ракетный удар ВСУ. Женщина погибла, на руках вдовца остались трое детей. И вот теперь это нападение, да еще и на остановке общественного транспорта… В воскресение телеграм-канал сообщил, что мужчина умер в больнице.
Историю широко растиражировали многие федеральные информагенства и СМИ. На этой волне в Госдуме даже предложили наградить воронежского героя Орденом Мужества…
В ВОРОНЕЖЕ РАССТРЕЛА НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ, А ВЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО ОТРИЦАЛИ.
В Воронеже тем временем уже в субботу, как только первые сообщения начали появляться в новостях, их официально опровергли:
— В ряде телеграм-каналов сегодня начала распространяться информация о возможном ранении неизвестным военного летчика в Воронеже. По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось, — сообщили в пресс-службе правительства.
Не подтвердили информацию и в академии ВВС — сотрудника с такими данными в вузе никогда не было. Не поступала информация о расстреле военного в полицию, да и вообще в минувшие сутки в городе никто не стрелял.
В мэрии Воронежа заверили, что ни на одном из воронежских кладбищ похороны покойного с фамилией Бестужев-Рюмин на понедельник, 11 декабря, не назначены. Однако сообщения официальных лиц многие списали на желание силовиков скрыть ЧП.
Воронежские СМИ, в том числе и «КП»-Воронеж", тоже пытались выяснить подробности. Воронеж не настолько большой город, чтобы расстрел людей на остановке общественного транспорта остался незамеченным. Кто-то должен был стать очевидцем, оказаться знакомым или родственником пострадавшей семьи. И тогда бы и соцсети, и месседжеры, и журналисты были бы в курсе этой истории. Но на местном уровне царила тишина, что склоняло воронежцев к мысли о специально распространенной дезинформации общественности.
КТО ТАКОЙ БЕС.
Разгадка пришла из того же источника, что и первоначальное сообщение, и произвела не менее потрясающий эффект. Автор телеграм-канала, в течение суток тиражировавшего новость, сделал неожиданное признание, что стал жертвой обмана:
— В общем, есть у меня друг. Очень давний друг. 18 лет знакомы. И вот пишет мне он, что у его любимой женщины расстреляли брата. Что за беспредел. Разберись. Я, естественно, начинаю разбираться, никто ничего не знает, но что-то слышал. Там что-то в новостях было, тут смежники что-то знают, но явно не договаривают. Ну и родственники Беса в подробностях выдают новые и новые подробности преступления. В какой больнице, какая кафедра.
Дальше автор рассказывает, как собирал информацию, от «уважаемых людей», которые сообщали шокирующие детали, услышанные от кого-то.
— Потом родственники «Беса» начали просить все удалить из-за огромного давления оказываемого на них серьёзными людьми и начальством. Ну и про то, что «власти скрывают». Я ринулся в атаку, когда мне сообщили что «Бес» умер.
Потом с мужчиной связались люди, которые просили помочь найти детей погибшего летчика, чтобы оказать им помощь. Автор телеграм-канала в сопровождении представителей администрации области и силовых структур отправился на встречу с родственницей погибшего Беса.
И тут женщина призналась, что все это … придумала. Всю историю, с шокирующими подробностями. И сутки водила за нос не только своего мужчину и его друга, но и всю страну. Не существует ни Беса, ни его жены, ни детей-сирот. Вся история — вымысел от начала до конца. Причем добровольный, без всякого давления, запугивания или иного воздействия.
Невольный создатель фейка публично принес извинения правительству Воронежской области, сотрудникам силовых ведомств, которые все эти сутки тщетно искали мифического Беса.
Вероятно, этим случаем заинтересуется военная полиция. Блогер уже заявил о своей готовности ответить перед законом за невольную дезинформацию.