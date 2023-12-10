Суд в Брянске арестовал отца стрелявшей в гимназии школьницы

Следствие просило суд арестовать Дмитрия Афанаскина, поскольку он может совершить преступление в отношении второй дочери-близнеца: «унижать» и «применять насилие» к ней. В частности, обвинение ссылается на попавший в сеть, как утверждается, дневник его дочери, совершившей самоубийство после стрельбы в гимназии. Сам мужчина утверждает, что не знает, о каком дневнике идет речь.
Дмитрий Афанаскин просил суд не отправлять его в СИЗО, поскольку это «убьет его семью». Он не признает вину. На заседании мужчина рассказал, что хотел продать охотничье ружье, но не успел, а затем решил оставить в доме для самообороны. Школьница устроила стрельбу, придя в гимназию с помповым ружьем «Бекас-3».
Во время допроса супруги Дмитрия Афанаскина Надежды журналистов попросили выйти из зала суда. Накануне она через адвокатов просила не заключать мужа под стражу, потому что не может гарантировать, что ее дочь и она сама будут в безопасности.
Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря, во время урока биологии. Дочь Дмитрия Афанаскина, 14-летняя ученица восьмого класса, открыла стрельбу, а затем совершила самоубийство. В результате погибла еще одна школьница, пятеро подростков пострадали. Дмитрий Афанаскин был задержан в тот же день.
По итогам проверки прокуратура Брянской области сообщила, что на входе в здание школы был убран стационарный металлодетектор. 9 декабря брянский суд на два месяца арестовал директора охраняющего гимназию ЧОО «Агентство Эскалибур» Сергея Поддубного и работающую в компании охранницу Галину Черткову. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По этому же делу под домашний арест отправлена замдиректора гимназии Лариса Католикова.
Подробнее — в материале «Ъ» «Детектор выявил халатность».
Александр Чернов, Брянск; Лусине Баласян.