Дом на четверых и кирпич в посылке. Как мошенники наживаются на минчанах в предновогоднее время

При покупке подарков не спешите и будьте бдительны. Под предлогом рождественской распродажи преступники могут предложить товары по очень низкой цене, а после онлайн-оплаты — пропасть.
— В это время года даже слишком большие скидки не вызывают должного подозрения, хотя должны заставить как минимум задуматься: «А конкретно этот товар может стоить так дешево?» — говорит руководитель. — Мошенники этим пользуются: завлекают клиентов на «приятную цену» и, получив предоплату, исчезают.
Еще одна группа онлайн-злоумышленников предпочитает затягивать с доставкой, затем на самом деле отправляет заказчику посылку с товаром, но вместо дорогой эксклюзивной вещи в коробке может оказаться… кирпич! И это не фигура речи, а реальный факт: заказав через интернет модную вещь, минский подросток получил в почтовой посылке стройматериал.
Чаще всего жертвами преступлений становятся покупатели смартфонов и других дорогостоящих гаджетов, автомобильных аксессуаров, мебели, одежды.
Более 3 000 рублей лишились двое жителей Центрального района, которые приобретали телефоны для подарков. Соблазнившись «акционным предложением», они перечислили 100- и 50-процентную предоплату, после чего оказались в черном списке продавца.
Традиционно в декабре растет число заявлений от людей, которые оказались обманутыми при онлайн-покупке елок.
Примерно в начале первого зимнего месяца минчане находят в интернете (чаще всего через Instagram или TikTok) объявление о продаже искусственной ели по приятной цене. С фотографий улыбаются люди, которые радуются приобретению именно у этого «надежного продавца».
— Граждане через агрессивную, навязчивую рекламу попадают в магазины-однодневки, главная цель которых — получить онлайн-перевод с предоплатой, а затем исчезнуть, — объясняет М. Гамола.
Жертвами такой аферы стали супруги из Фрунзенского района: в Instagram им попался пост, в котором предлагали купить новогоднюю ель по привлекательной цене. Аккаунт онлайн-магазина внушал доверие: имел много подписчиков и положительных отзывов. Минчане связались с менеджером и перевели на указанный счет 300 рублей. Получив деньги, представитель магазина исчез.
Житель Рогачева похитил у более чем 370 минчан сумму свыше 37,5 тыс. рублей. Как? От имени реально существующей студии обещал устроить праздник и принимал наличные, а потом переставал выходить на связь.
— Правда, указанный фигурант говорил об организации не корпоративов, а выпускных вечеров, но логика преступной схемы одинакова: он брал предоплату и тратил деньги на личные нужды, не собираясь выполнять взятые обязательства, — делится подробностями начальник криминальной милиции.
Короткий новогодний уик-энд едва ли позволяет работающим минчанам отправиться в дальнее путешествие, а вот выбраться за город на барбекю вполне можно себе позволить. Однако важно предусмотреть все мелочи.
— В милицию неоднократно обращались горожане, которые снимали несуществующие дома. Происходили и случаи, когда одну и ту же усадьбу на одно и то же время с полной предоплатой бронировали сразу несколько компаний, — объясняет механизм обмана правоохранитель. — Суммы ущерба, как правило, небольшие, однако праздник оказывался испорчен.
Так, стильный коттедж за МКАД через Instagram пытались снять сразу четверо жителей столицы, в итоге потерявшие деньги. Профиль арендодателя внушал доверие: был красиво оформлен и имел много подписчиков, а администратор вежливо объясняла порядок внесения предоплаты.
— В трех случаях после перечисления денег посредник переставал выходить на связь, а в последнем — предложил минчанке перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, чтобы «отменить бронь». Горожанка поняла, что ссылка фишинговая, и обратилась в милицию.
А еще одна жительница столицы осознала, что стала жертвой преступления, когда… прочитала в интернете статью о типичных схемах «развода». Накануне девушка внесла 250 рублей за аренду дома и предвосхищала приятный отдых, однако была сильно разочарована, наткнувшись на материал о мошенничествах с фотографиями того самого дома, который она якобы арендовала.
Всегда проверяйте документы на недвижимость и не производите оплату без заключения договора аренды. Не поддавайтесь на манипуляции, будто без аванса дом отдадут другому арендатору, а вы останетесь ни с чем. Лучше поискать более надежный вариант и сохранить деньги.
- Настаивайте на доставке и передаче товара из рук в руки, отказывайтесь от предоплаты и не доверяйте слишком низким ценам. Перед покупкой почитайте отзывы о продавце в интернете (не на его странице, а в других источниках).
- Приобретая что-либо в соцсетях, уточните у администратора магазина название юридического лица или номер индивидуального предпринимателя. Полученную информацию проверьте через поисковую строку браузера. Также в разделе «Информация об аккаунте» уточните, сколько раз и за какое время пользователь менял имя. Слишком активная история должна насторожить.
- Тщательно проверяйте, кому вы доверяете выполнение задач, связанных с крупными суммами. Чтобы убедиться в честности подрядчика, попросите у него портфолио и контакты прошлых клиентов, а также настаивайте на составлении договора.
- Подозрение должны вызвать аккаунты, в которых десятки и тысячи подписчиков, однако нулевая активность в комментариях. Еще один сигнал — отсутствие любых указаний на юридическое лицо / ИП и другие реквизиты, куда в случае возникновения проблем можно будет направить претензию.
Подготовила Мария Квашевич.