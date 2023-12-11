00:05 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Казахстан занял третье место по заболеваемости корью в мире
Казахстан в лидерах по росту заболеваемости корью, передает ИА «NewTimes.kz».
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Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал данные о вспышке кори в мире.
По статистике центра, на первом месте расположился Йемен — 25 216 случаев, на второй Индия — 14 927 заболевших. Казахстан занял третью позицию с 12 985 заболевшими.
В десятку также вошли Эфиопия, Пакистан, Демократическая Республика Конго и Россия.
Стоит также отметить, что данные охватывают период времени с мая по октябрь 2023 года.
Ранее в Усть-Каменогорске от кори скончался грудной ребенок.