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00:05 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Казахстан занял третье место по заболеваемости корью в мире

Казахстан в лидерах по росту заболеваемости корью, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал данные о вспышке кори в мире.

По статистике центра, на первом месте расположился Йемен — 25 216 случаев, на второй Индия — 14 927 заболевших. Казахстан занял третью позицию с 12 985 заболевшими.

В десятку также вошли Эфиопия, Пакистан, Демократическая Республика Конго и Россия.

Стоит также отметить, что данные охватывают период времени с мая по октябрь 2023 года.

Ранее в Усть-Каменогорске от кори скончался грудной ребенок.

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