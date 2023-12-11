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03:17 (мск), источник: АиФ Владивосток

На Красного Знамени во Владивостоке горит гостинка

Спасатели находятся на месте происшествия.

Источник: Прокуратура Приморского края

В настоящее время на проспекте Красного Знамени, 133/1во Владивостоке происходит пожар в многоэтажном жилом доме.

По словам очевидцев, возгорание началось на седьмом этаже и затем огонь перекинулся на восьмой этаж. Спасатели находятся на месте происшествия и активно тушат пожар. По предварительным данным, в результате эвакуации из здания было спасено 12 человек, включая двух детей. В настоящее время проводится проверка и уточнение информации о произошедшем.

Ранее в травмпункте Уссурийска произошло возгорание. Площадь пожара составила примерно 3 квадратных метра, и на данный момент огонь ликвидирован, персонал и пациенты были своевременно эвакуированы.

Причины произошедшего будут выяснены в рамках административного расследования, ход и результаты которого находятся под контролем городской прокуратуры.

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