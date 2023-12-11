03:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Приморца, приехавшего в Южную Корею беженцем, задержали из-за наркотиков
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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Житель Владивостока отправился в Южную Корею, чтобы получить статус беженца. Однако пока он ждал его утверждения, нарушил закон, за что ему грозит серьезное наказание. Об этом рассказали в представительстве МИД во Владивостоке со ссылкой на The Korea Herald. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
20-летний приморец выращивал наркотики в своем доме в жилом коммерческом комплексе в Ульсане. По его же словам, несколько раз он сам употреблял запрещенные вещества в квартире.
Расследование длилось пять месяцев, приморца задержали и арестовали. Сейчас правоохранителям предстоит узнать его возможных сообщников и потенциальный маршрут распространения наркотиков.
Дело передали в прокуратуру. Жителю Владивостока грозит либо лишение свободы сроком до пяти лет, либо штраф до 50 миллионов вон (3 506 285 рублей).