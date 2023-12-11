07:04 (мск), источник: Комсомольская правда
В приморском селе тигр ест сторожевых собак
В селе Дмитриевка тигр сожрал собаку на глазах у хозяина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморском крае бьют тревогу жители села Дмитриевка. По их словам, к ним наведался тигр. И краснокнижный хищник приходит не просто погулять, его цель — сторожевые собаки, которые стали его лакомством, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Местные рассказывают, что зверь пожирает всех псов, которые попадаются ему на пути. Если питомцы не разгуливают по улицам, в наглую пробирается на жилые территории. Так, уверяют очевидцы, он залез во двор к их 55-летнему соседу и съел их пса. Животное не спасли — это было слишком опасно.
Редакции «Комсомольской правды» в пресс-службе Центра «Амурский тигр» объяснили, что на данный момент информацию подтвердить не могут. На месте работают специалисты охотнадзора.
Напомним, похожая ситуация произошла год назад в районе жилых домов в Фокино. Тигр загрыз собаку около гаражей на улице Тихонова. Полосатый хищник вырвал питомца с ошейника и отправился трапезничать, оставляя за собой красные следы. Вместо питомца в районе гаражей остались только лапа и кровавое месиво.