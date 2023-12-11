07:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Фальшивые «инвестиции»: жительница Приморья лишилась 3,5 миллионов рублей
Мошенники обманули женщину на 3,5 миллиона рублей в Приморье.
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Аферист связался с женщиной 1972 года рождения и выдал себя за брокера в Приморье. Он предложил пострадавшей якобы инвестировать в бизнес, из-за чего та лишилась более 3,5 миллионов рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным прокуратуры, мошенник вышел на связь с жительницей Артема еще в октябре 2023 года. Вплоть до ноября она переводила деньги на «брокерские счета» — для так называемых «инвестиций» она использовала все свои сбережения в надежде заработать на биржевых торгах. Однако впоследствии она поняла, что имела дело с лже-сотрудником несуществующей фирмы.
Сейчас специалисты проводят расследование и устанавливают лица, причастные к инциденту. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ход и результаты проверки стоят на контроле надзорного ведомства.
Ранее «КП» писала об относительно новом способе мошенничества — с помощью QR-кодов.