04:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Спасли мужчину из пекла: весь дом был охвачен огнем на улице Уборевича в Хабаровске
Сгорел частный дом в Хабаровске в ночь на 11 декабря 2023.
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Вечером 10 декабря 2023 года в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение от Единой дежурно-диспетчерской службы района о пожаре в частном доме на улице Уборевича.
Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что весь дом охвачен огнем. Они немедленно начали тушение и смогли ограничить пламя к 22:20. Затем они разбирали конструкции, производили проливку и проверяли наличие скрытых очагов.
— В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Полностью ликвидировать пожар удалось к 00:47. На тушение пожара было направлено 3 единицы техники и 12 человек. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего.