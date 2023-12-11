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Спецоперация на Украине
04:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасли мужчину из пекла: весь дом был охвачен огнем на улице Уборевича в Хабаровске

Сгорел частный дом в Хабаровске в ночь на 11 декабря 2023.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 декабря 2023 года в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение от Единой дежурно-диспетчерской службы района о пожаре в частном доме на улице Уборевича.

Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что весь дом охвачен огнем. Они немедленно начали тушение и смогли ограничить пламя к 22:20. Затем они разбирали конструкции, производили проливку и проверяли наличие скрытых очагов.

— В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 00:47. На тушение пожара было направлено 3 единицы техники и 12 человек. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

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