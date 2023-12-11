05:18 (мск), источник: © РИА Новости
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
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Сообщается, что утром 11 декабря истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.
Военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны уточнили, что пилот истребителя катапультировался.
Отмечается, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в этой республике.