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05:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. В Южной Корее разбился американский истребитель F-16, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Сообщается, что утром 11 декабря истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

Военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны уточнили, что пилот истребителя катапультировался.

Отмечается, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами США в этой республике.

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