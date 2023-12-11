07:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Момент жуткого обвала здания во Владивостоке попал на видео
Здание обрушилось прямо на оживленную дорогу, едва не задев проезжающие мимо авто.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Момент мощного обвала здания во Владивостоке попал на видео. На улице Гоголя произошло ЧП: фасад полуразрушенного здания обрушился прямо на оживленную улицу. Огромные обломки конструкции сначала разрушили крытый тротуар, а затем упали на проезжую часть, сообщает ИА PrimaMedia.
Благодаря быстрой реакции водителя, проезжавшего мимо в момент обрушения, удалось избежать серьёзного несчастного случая. Автомобиль чудом не попал под обломки, и его водитель остался невредим.
Стоит отметить, что в Владивостоке в последнее время активно идут работы по подготовке к масштабному обновлению района Голубинная Падь. Большая часть ветхих частных домов, включая здание торгового центра «Ливония», уже снесена. В настоящее время проводятся инженерно-геологические изыскания.
По предварительным планам, активное строительство нового микрорайона начнётся в начале следующего года.
Обновлено 12:05: По информации Муниципального Центра Управления администрации Владивостока, специалисты АТУ Ленинского района выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ.