05:51 (мск), источник: Newslab.ru
Четверо красноярцев купили несуществующих щенков шпица
Красноярцы хотели купить собак, а стали жертвами мошенника.
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Красноярцы стали жертвами мошенника из Йошкар-Олы.
Как рассказали в полиции, злоумышленник опубликовал в интернете объявление о продаже щенков шпица. Фотографии он набрал в сети. Потенциальных покупателей продавец несуществующих щенков просил перевести предоплату от 6 до 10 тысяч рублей, а после того, как деньги поступали на счет, переставал выходить на связь.
Четверо жителей Красноярска не дождались щенков и обратились в полицию. По их заявлениям возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». При проведении расследования выяснилось, что злоумышленник проживает в городе Йошкар-Ола, куда в командировку и выехали оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю.
33-летний мужчина сознался в содеянном, в отношении него мерой пресечения избрана подписка о невыезде. Точное количество пострадавших и нанесенный им ущерб устанавливаются.