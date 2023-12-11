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05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Четверо красноярцев купили несуществующих щенков шпица

Красноярцы хотели купить собак, а стали жертвами мошенника.

Источник: Freepik

Красноярцы стали жертвами мошенника из Йошкар-Олы.

Как рассказали в полиции, злоумышленник опубликовал в интернете объявление о продаже щенков шпица. Фотографии он набрал в сети. Потенциальных покупателей продавец несуществующих щенков просил перевести предоплату от 6 до 10 тысяч рублей, а после того, как деньги поступали на счет, переставал выходить на связь.

Четверо жителей Красноярска не дождались щенков и обратились в полицию. По их заявлениям возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». При проведении расследования выяснилось, что злоумышленник проживает в городе Йошкар-Ола, куда в командировку и выехали оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю.

33-летний мужчина сознался в содеянном, в отношении него мерой пресечения избрана подписка о невыезде. Точное количество пострадавших и нанесенный им ущерб устанавливаются.

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