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08:40 (мск), источник: ЕАН

Стали известны имена молодых людей, погибших на парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установили личности молодых людей, чьи тела 9 декабря нашли в машине на парковке по ул. Чкалова, 231.

Источник: ЕАН

Погибшими оказались Павел Мальцев 1992 года рождения и Анастасия Филиппова 2000 года рождения, сообщает е1 со ссылкой на их знакомых.

Про Анастасию издание пишет, что это была скромная девушка, которая несколько лет работала в «Галамарте» промоутером. Про его спутника дополнительной информации нет.

По предварительным данным, пара отравилась угарным газом в машине. Как ранее заявил екатеринбургским СМИ начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых, признаков криминала не обнаружено. Проводится экспертиза.

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